"Звичайно, поразка розчаровує. У нас були моменти, ми показали хороший футбол проти сильного суперника. Добре пресингували в другому таймі, але Барселона досягла свого.

ПСЖ – Барселона – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Матч-відповідь буде фіналом. Є над чим працювати, але ми дамо бій на виїзді. Можете не сумніватися у моїй команді. У чемпіонаті, наприклад, ПСЖ не програв жодного гостьового матчу.

Всі думки про камбек. Зіграємо у тому ж стилі, що й вдома. Полетимо у Барселону з впевненістю у своїх силах.

План Хаві мене не здивував. Логічно перебивати пресинг дальніми передачами, коли в тебе на воротах тер Штеген, а в центрі атаки Лєвандовскі", – сказав після гри Луїс Енріке.

Барселона перемогла на виїзді ПСЖ та зробила заявку на вихід у півфінал Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 16 квітня.

Барселона перемогла ПСЖ в епічній битві з п'ятьма голами – феєричний провал Доннарумми допоміг каталонцям