"У нас есть цель – выиграть у Львова в пятницу, во вторник у Шерифа, а потом у Александрии. Дальше нужно хорошо отдохнуть и готовиться ко второй части сезона. Еврокубков у нас уже нет: возможно, это и хорошо, чтобы больше поработали вместе.

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Был тяжелый период в 27 игр по сей день, футболисты устали, однако это не алиби. Мы принимаем то, что заняли четвертое место и не попали в весеннюю часть еврокубков. Это наша вина, должны брать ответственность, но в будущем, я думаю, мы эту ошибку исправим", – цитирует Срну официальный сайт Шахтера.

Напомним, "горняки" завершат еврокубковый поход 7 декабря домашним матчем против Шерифа, но на турнирное положение он не влияет. Со следующего сезона у Украины нет прямой путевки в групповой этап ЛЧ.

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