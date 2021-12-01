"Ми маємо мету – виграти у Львова в п'ятницю, у вівторок у Шерифа, а потім в Олександрії. Далі треба добре відпочити й готуватися до другої частини сезону. Єврокубків у нас уже немає: можливо, це й добре, аби більше попрацювали разом.

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Був важкий період у 27 ігор до сьогодні, футболісти втомилися, проте це не алібі. Ми приймаємо те, що посіли четверте місце й не потрапили до весняної частини єврокубків. Це наша провина, повинні брати відповідальність, але в майбутньому, я гадаю, ми цю помилку виправимо", – цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" завершать єврокубковий похід 7-го грудня домашнім матчем проти Шерифа, але на турнірне становище він не впливає. З наступного сезону Україна не має прямої путівки в груповий етап ЛЧ.

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