Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне президент Союза Александер Чеферин лично вручил Ринату Ахметову почетную награду UEFA Football Leadership Award. Это награда в честь достижений Шахтера в течение 25 лет его президентства и 85-летия клуба.

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"Список завоеванных донецким Шахтером трофеев при вашем президентстве впечатляет. В этом тысячелетии клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода. И не только на национальном уровне – победа в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году стала знаковым событием и на международной арене.

Но все эти трофеи рассказывают только часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом как неотъемлемая часть фольклора величайшего футбольного турнира в мире. Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства", – цитирует Чеферина официальный сайт Шахтера.

После вручения награды был организован официальный обед, в котором приняли участие Александер Чеферин, Ринат Ахметов, Сергей Палкин, Дарио Срна и Звонимир Бобан.

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