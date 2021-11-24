"Я делаю все от себя зависящее, как и вся команда. Нам следует продолжить удачный ход последних недель.

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На Шахтер нужно выходить с решительностью, как было против Наполи в воскресенье. Если у нас будет правильное отношение, то можем создать им проблемы. У нас больше опыта, чем в прошлом году, но мы должны оставаться скромными и сосредоточенными", – цитирует Дармиана Football Italia.

Напомним, дуэль между Шахтером и Интером состоится сегодня, 24 ноября, в Милане. Начало встречи в 19:45. Первый матч в Киеве завершился без голов, как и обе встречи прошлогоднего розыгрыша.

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