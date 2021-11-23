"Завтра у Шахтера тяжелый матч, ведь в соперниках сыгранная команда с сильными футболистами. Хозяев будут поддерживать заполненные трибуны. Но мы хотим показать свой футбол и набрать очки, которые оставят нас в борьбе за третье место. Пока шансы есть, мы будем делать все возможное". Мы не наиграли на победы в этой Лиге чемпионов, хотя неплохо начали с Шерифом, конечно, мы можем проиграть Интеру и Реалу, это сильные команды.

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Не сыграют Алан Патрик и Исмаили. Посмотрим, сможет ли выйти Степаненко. Участие Тараса под вопросом. Из-за отсутствия этих игроков команда обязательно изменится по сравнению с предыдущим матчем. Выйдут менее опытные исполнители, не привыкшие к матчам такого уровня. Впрочем, я верю, что Шахтер сохранит свою идентичность, игроки смогут показать то, что умеют. Со стартовым составом я еще не определился.

Педриньо сыграл полчаса на выходных. Мы еще не знаем, может ли он выйти с первых минут. Но то, что он больше не чувствует боли, – это хорошие новости. Особенно в такое время, когда нас уничтожают травмы. В частности, мы тоже не сможем рассчитывать на Судакова. Но у нас хватает качественных игроков.

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Я не чувствую давления перед завтрашним матчем. Точнее не так – я всегда чувствую давление перед каждым матчем. И с Колосом, и с Рухом. Давление всегда есть. Надо уметь с ним справляться. Почему меня удалили в субботу? Это случайность. Да, я нервничал, у меня были причины. Я проживаю каждый матч со страстью и энтузиазмом, но не думаю, что это недостаток. Футбол – это страсть.

Интер провел отличную игру и одолел Наполи. Не знаю, насколько правильно сравнивать Шахтер с Наполи и проводить аналогии. Посмотрим, как завтра пойдет игра. В матче с Наполи Интер взял технику, организованностью и сильным менталитетом. Работа последних лет дала команде менталитет победителя.

А Шахтер сначала должен вернуться к титулам в Украине, а уже потом думать о больших успехах в Лиге чемпионов. Все должно идти постепенно. Но это не значит, что завтра мы сдадимся без боя. Мы постараемся повторить свою игру по домашнему матчу против Интера и использовать все свои возможности", – сказал на пресс-конференции Роберто Де Дзерби.

Матч против Интера – последний шанс Шахтера зацепиться за евровесну. "Горнякам" нужна только победа, чтобы остаться в борьбе. Пока донецкая команда занимает последнее место в группе, набрав лишь одно очко за 4 тура. Шахтер ушел от поражения только в домашнем поединке с Интером.

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