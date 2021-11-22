Интер принимает Шахтер в рамках 5-го тура ЛЧ 2021/22. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Дуэль итальянских тренеров – Симоне Индзаги и Роберто Де Дзерби. Матч Интер – Шахтер стартует 24 ноября в 19:45 по Киеву. Поединок группы D состоится на Джузеппе Меацца, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Интер – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

После 5-ти туров ЛЧ "горняки" набрали только одно очко и идут последними в квартете. Интер с 7-ю пунктами на второй позиции. Шахтеру нужна только победа – любой другой результат лишит команду Роберто Де Дзерби шансов даже на Лигу Европы.

Интер – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

На территории Украины поединок традиционно покажет платформа MEGOGO – новый официальный транслятор еврокубков. Для просмотра встречи онлайн на одном из устройств (iOS, Android, Smart TV, консоли, приставки) требуется предоплаченная подписка. Игру прокомментируют Александр Новак и Роберто Моралес.

Также онлайн-трансляция матча Интер – Шахтер будет доступна на платформе Volia TV.

Отметим, Шахтер встречался с Интером в групповом турнире ЛЧ 2020/21. Оба матча завершились со счетом 0:0, как и поединок первого круга в Киеве. А вот полуфинал Лиги Европы 2019/20 лучше не вспоминать – "нерадзурри" разбили украинскую команду 5:0. В общей сложности команды сыграли между собой уже 6 матчей – 2 победы Интера и 4 ничьи.

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