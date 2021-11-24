"Я роблю усе від себе залежне, як і вся команда. Нам слід продовжити вдалу ходу останніх тижнів.

Інтер – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

На Шахтар потрібно виходити з рішучістю, як було проти Наполі у неділю. Якщо ми матимемо правильне ставлення, то можемо створити їм проблеми. У нас більше досвіду, ніж минулого року, але ми маємо залишатися скромними та зосередженими", – цитує Дарміана Football Italia.

Нагадаємо, дуель між Шахтарем та Інтером відбудеться сьогодні, 24 листопада, у Мілані. Початок зустрічі о 19:45. Перший матч у Києві завершився без голів, як і обидві зустрічі минулорічного розіграшу.

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