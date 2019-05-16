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Моуринью – о 26-м трофее Гвардиолы: Я мог выиграть 31 титул, возможно, я не такой сосредоточенный на цифрах

16 мая 14:46 192 Читати українською
Моуринью – о 26-м трофее Гвардиолы: Я мог выиграть 31 титул, возможно, я не такой сосредоточенный на цифрах
Жозе Моуринью / соцсети

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед, Челси, Реала Жозе Моуринью рассказал, как относится к завоеванным титулам.

"Гвардиола выиграл 26-й трофей и обошел меня? Нет, меня это не раздражает, это напоминает мне о том, что у меня 25 трофеев.

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Я выиграл Лигу чемпионов с Порту и Интером. Если бы я остался в клубах на следующий сезон, то сыграл бы в Суперкубке Европы, на чемпионате мира среди клубов и в матчах за Суперкубка Португалии и Италии.

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Я мог бы выиграть 31 титул. Может, я не настолько сосредоточен на цифрах", – передает слова португальского специалиста Goal.com со ссылкой на L'Équipe.

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Теги
Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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