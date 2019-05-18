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Моурінью вважає, що Мессі не заслуговує на "Золотий м'яч" цього року – все через Лігу чемпіонів

18 травня 06:00 618 Читать на русском
Моурінью вважає, що Мессі не заслуговує на "Золотий м'яч" цього року – все через Лігу чемпіонів
Ліонель Мессі / Соцмережі

Колишній наставник Манчестер Юнайтед, Челсі, Реала та інших клубів Жозе Моурінью оцінив шанси Ліонеля Мессі на "Золотий м'яч" цього року.

"У мене є сумніви, що Мессі заслуговує "Золотий м'яч" в цьому році, тому що він провалився в Лізі чемпіонів", – передає слова Жозе Моурінью RMC.

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Зауважимо, що Барселона дісталась до півфіналу Ліги чемпіонів, де за підсумками двоматчевого протистояння поступилась Ліверпулю з загальним рахунком 3:4.

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До слова, у поточному сезоні найпрестижнішого клубного європейського турніру Ліонель Мессі провів за Барселону 10 матчів, у яких забив 12 голів та віддав 3 результативні передачі.

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Теги
Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Ліга чемпіонів Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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