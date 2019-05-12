Месси сменил имидж после поражения от Ливерпуля

Нападающий Барселоны решил кардинально сменить имидж после поражения от Ливерпуля и позорного вылета на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов.

Форвард Барселоны Лионель Месси полностью сбрил бороду после поражения от Ливерпуля и вылета из Лиги чемпионов.

Некоторые игроки Барселоны недовольны, что у Месси, Суареса и Пике есть привилегии, – Marca

В новом имидже нападающий провел тренировку с Барселоной накануне матча против Хетафе.

В текущем сезоне Месси провел 47 матчей в составе Барселоны во всех турнирах, отметившись 48 голами и 22 ассистов.

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