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Месси сменил имидж после поражения от Ливерпуля

12 мая 09:35 972 Читати українською
Месси сменил имидж после поражения от Ливерпуля
Лионель Месси / Reuters

Нападающий Барселоны решил кардинально сменить имидж после поражения от Ливерпуля и позорного вылета на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов.

7’ Дивок Ориджи
54’ Джорджиньо Вейналдум
56’ Джорджиньо Вейналдум
79’ Дивок Ориджи
 
7’ Дивок Ориджи
54’ Джорджиньо Вейналдум
56’ Джорджиньо Вейналдум
79’ Дивок Ориджи

Форвард Барселоны Лионель Месси полностью сбрил бороду после поражения от Ливерпуля и вылета из Лиги чемпионов.

Некоторые игроки Барселоны недовольны, что у Месси, Суареса и Пике есть привилегии, – Marca

В новом имидже нападающий провел тренировку с Барселоной накануне матча против Хетафе.

В текущем сезоне Месси провел 47 матчей в составе Барселоны во всех турнирах, отметившись 48 голами и 22 ассистов.

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Испания Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Ливерпуль - Барселона
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