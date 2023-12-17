В воскресенье 16-й тур чемпионата Италии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 16-й тур

Удинезе – Сассуоло – 2:2

Голы: Лукка, 36, Перейра, 55 – Берарди, 74 (п.), 88 (п.)

Удаление: Пайеро, 59 (Удинезе, красная карточка)

Фиорентина – Верона – 1:0

Гол: Белтран, 79

Нереализованный пенальти: Джурич, 3 (Верона)

Болонья – Рома – 2:0

Голы: Моро, 37, Кристенсен, 49 (аг.)

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Удинезе на своем поле упустил победу над Сассуоло. Хотя для "бьянконери" все начиналось более чем замечательно. Несмотря на преимущество гостей фриульцы ушли на перерыв побеждая, а после перерыва удвоили свое преимущество. С ног на голову все перевернуло удаление Пайеро в середине второго тайма.

Сассуоло сумел воспользоваться численным преимуществом, заставив хозяев фолить. Двух раз оказалось достаточно – Берари оба раза с пенальти сделал счет равным. Между этими выстрелами был еще удар Феррари, который попал в штангу хозяев. Ничья оставила обе команды в нижней части турнирной таблицы, а Удинезе не знает вкуса побед уже 5 матчей.

Фиорентина едва не опозорилась с Вероной. Уже на 2-й минуте Террачано завалил соперника в своей штрафной и арбитр указал на отметку. К мячу подошел Джурич, но кипер "фиалок" сумел реабилитироваться за свой фейл.

В середине тайма Нзола вывел хозяев вперед, но гол был отменен. Интересно, что до перерыва гости перестреляли соперника в 13 раз (1 удар флорентийцев против 13 выстрелов Вероны). После отдыха хозяева прибавили и в конце встречи все-таки сумели распаковать ворота Монтипо. Минимальная победа подняла Фиорентину в топ-5 Серии А, Верона осталась предпоследней.

Рома на выезде проиграла Болонье. Моро в конце первого тайма вывел хозяев вперед, а сразу после перерыва Кристенсен срезал мяч в собственные ворота. Атака римлян в этом матче выглядела абсолютно беззубо, в свою очередь хозяева на кураже не останавливались и пытались забить еще. В конце концов, все завершилось уверенной победой Болоньи, которая поднялась уже в зону Лиги чемпионов (4 место). Рома же опустилась на седьмую строчку.

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