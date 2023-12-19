Моурінью заявив, що почувається комфортно в Римі і готовий продовжити тренувати Рому, попри часту критику своїх підопічних. Як інформує Gazzetta dello Sport, керівництво "джаллороссі" в особі Дена Фрідкіна не поспішає пропонувати португальському фахівцеві новий контракт.

Рома хоче переманити одноклубника Маліновського

Повідомляється, що американський власник клубу має намір оцінити результати команди в другій половині сезону, перш ніж обговорювати продовження. Угода Моурінью з Ромою розрахована до літа 2024 року.

Основною метою Моурінью вважається виведення Роми в Лігу чемпіонів. За два перші сезони Жозе не впорався з цим завданням, хоча виводив команду в два єврокубкові фінали. Наразі римляни посідають 8-ме місце в турнірній таблиці Серії А після 16 турів.

Болонья впевнено здолала Рому і піднялась у зону Ліги чемпіонів, Сассуоло завдяки двом пенальті оформив камбек з Удінезе