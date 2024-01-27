Португальца активно сватали в Наполи, однако президент партенопейцев Аурелио Де Лаурентис лично опроверг эту информацию.

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"Жозе Моуринью не входит в наши планы. Это никогда даже не обсуждалось, несмотря на слухи. Я убежден, что его будущее будет не в Италии", – цитирует Де Лаурентиса инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, Рома уволила Моуринью из-за слабых результатов. "Особенного" тоже связывали с саудовским Аль-Шабабом, но и это оказалось неправдой.

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