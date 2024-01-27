Моурінью не потрібен чемпіону Італії: "Це ніколи навіть не обговорювалося"
06:00 - Читать на русском
Жозе Моурінью не має попиту серед провідних команд Серії А.
Португальця активно сватали в Наполі, однак президент партенопейців Ауреліо Де Лаурентіс особисто спростував цю інформацію.
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"Жозе Моурінью не входить до наших планів. Це ніколи навіть не обговорювалося попри чутки. Я переконаний, що його майбутнє буде не в Італії", – цитує Де Лаурентіса інсайдер Фабріціо Романо.
Нагадаємо, Рома звільнила Моурінью через слабкі результати. "Особливого" також пов'язували зі саудівським Аль-Шабабом, але і це виявилося неправдою.
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