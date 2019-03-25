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Моуринью назвал финалистов Лиги чемпионов

21:14 153 Читати українською
Моуринью назвал финалистов Лиги чемпионов
Жозе Моуринью / The Telegraph

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал, кто выйдет в финал Лиги чемпионов.

"Ювентус и Барселона – два фаворита на победу в Лиге чемпионов, они доберутся до финала. Все обсуждают Роналду и Месси, однако мне больше нравится говорить о Ювентусе и Барселоне.

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Все время, пока я был главным тренером, я говорил, что футбол – командный вид спорта. У Ювентуса и Барселоны есть опыт, навыки и по особому игроку – Криштиану Роналду и Лионель Месси. С такими футболистами команды становятся лучшими", – цитирует Моуринью Football-Italia со ссылкой на AFP.

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Теги
Барселона Барселона Лига чемпионов Жозе Моуринью Жозе Моуринью Ювентус Ювентус
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