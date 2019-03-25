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Моурінью назвав фіналістів Ліги чемпіонів

21:14 466 Читать на русском
Моурінью назвав фіналістів Ліги чемпіонів
Жозе Моурінью / The Telegraph

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью розповів, хто вийде у фінал Ліги чемпіонів.

"Ювентус і Барселона – два фаворити на перемогу в Лізі чемпіонів, вони доберуться до фіналу. Всі обговорюють Роналду і Мессі, проте мені більше подобається говорити про Ювентус і Барселону.

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Весь час, поки я був головним тренером, я говорив, що футбол – командний вид спорту. У Ювентуса і Барселони є досвід, навички і по особливому гравцю – Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі. З такими футболістами команди стають найкращими", – цитує Моурінью Football-Italia з посиланням на AFP.

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Теги
Барселона Барселона Ліга чемпіонів Жозе Моурінью Жозе Моурінью Ювентус Ювентус
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