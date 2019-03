Божевільні камбеки, домінація АПЛ та одвічна битва іншопланетян: підсумки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, яка вражає

"Футбол 24" розповідає про головні моменти першої стадії плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19.

Крейзі плей-офф з трьома історичними камбеками

Поточний розіграш Ліги чемпіонів – один з найбільш емоційних та непередбачуваних за останню декаду. Не встигла розпочатись стадія "на виліт", а ми вже отримали одразу декілька сенсаційних результатів. Все розпочалось з неймовірного Аякса Еріка Тен Хага. Амстердамці зуміли пройти далі після домашніх 1:2 від мадридського Реала, який захищав звання найкращої команди Європи трьох останніх років. Нідерландський клуб з плеядою молодих зірочок буквально шокував футбольний світ на Сантьяго Бернабеу, організувавши фантастичну "ремонтаду" без шансів для депресивних "бланкос". Мадрид отримав справжній урок тотального футболу. Виявляється, атакувальна філософія легендарного Йохана Кройфа продовжує давати результат навіть в епоху прагматичної гри, коли більшість команд переймаються, насамперед, обороною власних воріт.

Аякс розгромив Реал Мадрид: круті амстердамці йдуть за Кубком ЛЧ, неймовірний Тадіч та історична поразка "бланкос"

Аякс просто знищив Реал на очах 80-ти тисяч шокованих мадридських фанів. Чинний чемпіон Європи та світу пропустив на власному полі аж 4 (!) м'ячі від нестримних Тадіча та компанії. Історичне фіаско "королів" ознаменувало собою завершення цілої трімфальної ери клубу Флорентіно Переса. Мадрид не лише склав чемпіонські повноваження, але й вперше з 2010 року зупинився на стадії 1/8 фіналу. А ось від хлопців Тен Хага, які вже здобули приз глядацьких симпатій, тепер очікують ще більшого подвигу. Востаннє Аякс вигравав найпрестижніший турнір Старого Світу у далекому 1995-му.

Аякс ризикує втратити півскладу: хто розграбовує головну сенсацію Ліги чемпіонів

Подвигом Аякса, схоже, швидко надихнувся Манчестер Юнайтед, який продовжує творити дива під керівництвом Оле Гуннара Сульшера. "Червоні дияволи", поступившись ПСЖ на Олд Траффорд з рахунком 0:2, видали ще більш вражаючий камбек, ніж "сини богів". Британський гранд, знекровлений відсутністю десяти гравців основної обойми, тричі пробив легендарного Буффона, а вирішальним став скандальний пенальті у компенсований арбітром час.

УЄФА пояснив рішення VAR у плей-офф Ліги чемпіонів: фатальний для ПСЖ пенальті та м'яч-привид, який допоміг Аяксу

Той, хто не дивився паризький поєдинок, обмежившись ранковим відеооглядом, мабуть, залишився спантеличеним, і не лише через підсумковий рахунок. Хто, чорт забирай, ці хлопці у формі МЮ, які святкують переможний гол Решфорда?, –запитували себе чимало фанів. А ними виявились молоді Чонг та Грінвуд – представники молодіжки "манкуніанців", яка делегувала у Париж аж 8 гравців, щоб Сульшер міг повноцінно заповнити заявку. Схоже, навіть норвезький фахівець не вірив, що йому доведеться використовувати цих "малюків", адже футболку для Грінвуда виготовляли у клубному магазині... ПСЖ.

FT: PSG 1 - 3 Man. Utd. (Agg 3-3). No team has ever progressed in the knockout stages after losing at home by 2 or more goals in the @ChampionsLeague. Manchester United has once again rewritten history. The Solksjær charm? #NBSSports #NBSTheScore #NBSUpdates



Courtesy photo. pic.twitter.com/3Ex9VWgf8M — NBS Television (@nbstv) 6 березня 2019 р.

?????? @_MasonGreenwood’s @ManUtd shirt was printed under rushed circumstances on Wednesday night.



Greenwood’s squad number had a @PSG_Inside logo on it.



‍♂ Even the kitman wasn’t prepared for the teenagers debut. pic.twitter.com/AZqQ9bqb6i — SPORF (@Sporf) 8 березня 2019 р.

Порту також продовжив тенденцію великих камбеків після поразки на Стадіо Олімпіко (1:2). Однак подвиг "драконів", яким знадобився додатковий час, щоб дотиснути Рому (3:1), не може зрівнятись з туринським дивом. На цій планеті знайдеться не так вже й багато команд, які б похвалились трьома сухими м'ячами у ворота мадридського автобуса з неймовірним Яном Облаком. Ювентус зробив майже неможливе, бо кольори туринського клубу захищає "Містер Ліга чемпіонів".

Феноменальний Роналду хет-триком розбив Атлетіко в Турині та вивів Ювентус у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Черговий фантастичний перфоменс Кріштіану Роналду став запорукою успіху команди Аллегрі, яка ніколи не переставала вірити. Португалець практично самотужки витягнув "стару синьйору" у чвертьфінал, засмутивши хет-триком свою улюблену жертву – 25 м'ячів у 33-х матчах проти Атлетіко. "Саме заради цього Ювентус підписував зі мною контракт", – пафосно прокоментував КР7 погром "матрацників". Дієго Сімеоне, мабуть, тепер сильно шкодує, що в екстазі демонстрував трибунам Ванда Метрополітано власні "cojones".

Домінація Прем'єр-ліги – такого не було 10 років

Відразу чотири клуби представлятимуть Англію на стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів: Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Манчестер Сіті та Ліверпуль. Дочекались. АПЛ домінує у найпрестижнішому єврокубку. Щоб знайти схожий прецедент, потрібно повернутись у далекий сезон 2008/09, коли найсильніша першість світу делегувала у вісімку найкращих команд Ліги чемпіонів аналогічну кількість команд. Цього року Прем'єр-ліга суттєво випереджає Прімеру (5 перемог поспіль), за яку самотужки відбиватиметься Барселона. Серія А також може похвалитись лише одним учасником на цій стадії, так само, як Португалія та Нідерланди.

Англійські гранди немов ураган змели усіх суперників на своєму шляху, вибивши при цьому декілька клубів, які реально претендували на титул. Манчестер Юнайтед покінчив з черговою мрією Парі Сен-Жермен, а Ліверпуль легко впорався з Баварією на Альянц Арені. Мюнхенці взагалі не пробились у чвертьфінал вперше за 11 років, пропустивши вперед команду Клоппа, яка тепер вважається одним з головних фаворитів турніру. Це вам не убогий Шальке трощити з рахунком 7:0 на Етіхаді...

Однак применшувати заслуги "містян" з неймовірним Зінченком також ніхто не збирається. Хіба вони винні, що на їхньому шляху трапився суперник, який навіть до рівня чвертьфіналіста Ліги Європи не дотягує? Ман Сіті ще раз продемонстрував свій божевільний атакувальний потенціал, забивши 10 голів (ДЕСЯТЬ) у двох матчах. Аплодуємо Зінченку, але співчуваємо Коноплянці, який став частиною великої німецької ганьби.

Зінченко увійшов у команду тижня в Лізі чемпіонів за версією WhoScored

Піднести сюрприз також цілком спроможний Тоттенхем, який не помітив на своє шляху одного з лідерів Бундесліги – дортмундську Борусію. 3:0 та 0:1 на користь "шпор" зайвий раз підтверджують величезну прірву між АПЛ та Бундеслігою.

Pep Guardiola hopes former club Bayern Munich beat Liverpool and join Manchester City in the Champions League quarter-finals





pic.twitter.com/kclx2Wb0wl — LFC FANS (@lfc_allting) 13 березня 2019 р.

Мессі та Роналду залишаються королями Європи

Два найбільші антагоністи сучасного футболу не втомлюються дивувати нас, простих смертних, своєю космічною грою. Цього тижня з інтервалом у добу нам пощастило переглянути одразу два розкішні спектаклі за участі найкращих гравців планети. Роналду хет-триком знищив Атлетіко, а на рахунку Мессі "2+2" проти Ліона. Аргентинцеві – 31, португальцеві – 34, але вони досі самотужки вирішують долю матчів та навіть близько не підпускають конкурентів до себе.

Мессі: Роналду виступив вражаюче

Мбаппе, який зазіхає на футбольний трон у найближчому майбутньому, не зумів врятувати Париж, Неймар більше лікується, Модріч провалюється з Реалом, а Грізманн просто не перебуває на рівні топів. От і виходить, що найкращий турнір планети знову перетворюється на майданчик для битви двох великих майстрів, які найчастіше здобували "Золотий м'яч" (по 5 разів). У поточному розіграші Ліги чемпіонів Мессі забиває рівно вдвічі більше, ніж Роналду (8:4), але португалець традиційно сильніше проводить стадію плей-офф, він точно битиметься до останнього.

Мессі марить Лігою чемпіонів, яку пообіцяв фанам Барселони ще перед стартом сезону: "Ми зробимо все можливе, щоб повернути цей красивий трофей на Камп Ноу". Аргентинський геній не здіймав над головою омріяний усіма футболістами "вухастий кубок" з 2015 року, натомість Роналду виграв три останні розіграші, але досі не втамував власний голод. Вічна суперечка продовжується, мадридська Ванда Метрополітано буде рада зустріти обох.