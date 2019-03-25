Пирло назвал своего фаворита в Лиге чемпионов

Легенда итальянского футбола Андреа Пирло поделился интересными мыслями относительно сильнейших команд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Ювентус провел идеальный матч против Атлетико (3:0). Большие клубы должны готовиться к матчам, не пропустив ни одной детали. Ювентус достаточно силен, чтобы победить в Лиге чемпионов при условии, что они больше не будут играть так, как в первой игре в Мадриде (Юве уступил Атлетико 0:2 – прим.).

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Думаю, Ювентус сильнее Барселоны. Встречи с Манчестер Сити могут выйти даже более тяжелыми", – цитирует Пирло La Gazzetta Dello Sport.

Стоит отметить, что в свое время Андреа Пирло защищал цвета "Старой синьоры".

Напомним, в 1/4 финала ЛЧ Ювентус встретится с Аяксом, а Барселона поборется с Манчестер Юнайтед.

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