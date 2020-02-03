Мората может пропустить матч Лиги чемпионов против Ливерпуля – Атлетико имеет серьезные кадровые проблемы

Форвард Атлетико Мората травмировался в центральном матче 22-го тура Ла Лиги против Реала.

Альваро Мората травмировал мышцу правой ноги в ходе встречи против Реала, информирует официальный твиттер Атлетико.

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Таким образом, нападающий может не успеть восстановиться к противостоянию с Ливерпулем, которое начнется через две недели, а также пропустить матчи с Гранадой и Валенсией. Добавим, что Атлетико временно остался без нападающих: Коста травмирован с середины ноября, а Фелиш может пропустить около месяца.

К слову, в активе Мората 10 голов и 2 ассиста в 26 матчах текущего сезона в составе Атлетико.

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