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Мората может пропустить матч Лиги чемпионов против Ливерпуля – Атлетико имеет серьезные кадровые проблемы

21:41 6 Читати українською
Мората может пропустить матч Лиги чемпионов против Ливерпуля – Атлетико имеет серьезные кадровые проблемы
Альваро Мората / Marca

Форвард Атлетико Мората травмировался в центральном матче 22-го тура Ла Лиги против Реала.

 

Альваро Мората травмировал мышцу правой ноги в ходе встречи против Реала, информирует официальный твиттер Атлетико.

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Таким образом, нападающий может не успеть восстановиться к противостоянию с Ливерпулем, которое начнется через две недели, а также пропустить матчи с Гранадой и Валенсией. Добавим, что Атлетико временно остался без нападающих: Коста травмирован с середины ноября, а Фелиш может пропустить около месяца.

К слову, в активе Мората 10 голов и 2 ассиста в 26 матчах текущего сезона в составе Атлетико.

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Теги
Испания Лига чемпионов 2019/20 Атлетико - Ливерпуль Альваро Мората Альваро Мората Диего Коста Диего Коста Атлетико Атлетико Лига чемпионов Жоау Фелиш Жоау Фелиш
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