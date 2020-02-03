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Мората може пропустити матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля – Атлетіко має серйозні кадрові проблеми

21:37 32 Читать на русском
Мората може пропустити матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля – Атлетіко має серйозні кадрові проблеми
Альваро Мората / Marca

Форвард Атлетіко Альваро Мората травмувався в центральному матчі 22-го туру Ла Ліги проти Реала.

 

Альваро Мората травмував м'яз правої ноги впродовж зустрічі проти Реала, інформує офіційний твіттер Атлетіко.

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Таким чином, нападник може не встигнути відновитись до протистояння з Ліверпулем, яке розпочнеться за два тижні, а також пропустити матчі з Гранадою та Валенсією. Додамо, що Атлетіко тимчасово залишився без нападників: Дієго Коста травмований із середини листопада, а Феліш може пропустити близько місяця.

До слова, в активі Морати 10 голів та 2 асисти в 26 матчах поточного сезону в складі Атлетіко.

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Теги
Іспанія Ліга чемпіонів 2019/20 Атлетіко - Ліверпуль Альваро Мората Альваро Мората Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко Ліга чемпіонів Жоау Феліш Жоау Феліш
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