Бывший форвард сборной Украины завершил реабилитацию после травмы, которая проходила в Бразилии, и вскоре прибудет в Киев, утверждает Sport Arena.

Шахтер – Интер: Траоре вынесли на носилках в дебюте матча – жуткие кадры

Ожидается, что Жуниор Мораес сможет появиться на поле еще в этом году. Эти новости можно считать позитивными для Шахтера, ведь основной центрфорвард "горняков" Лассина Траоре получил сложную травму в матче против Интера.

Напомним, Мораес получил травму крестообразных связок на тренировке Шахтера еще в апреле. Из-за повреждения Жуниор пропустил чемпионат Европы и старт сезона в УПЛ. Заметим, что дончане не заявили 34-летнего форварда на групповой этап ЛЧ.

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