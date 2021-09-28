Колишній форвард збірної України завершив реабілітацію після травми, яка тривала у Бразилії, і невдовзі прибуде в Київ, стверджує Sport Arena.

Шахтар – Інтер: Траоре винесли на ношах у дебюті матчу – моторошні кадри

Очікується, що Жуніор Мораєс зможе з'явитися на полі ще у цьому році. Ці новини можна вважати позитивними для Шахтаря, адже основний центрфорвард "гірників" Лассіна Траоре отримав складну травму в матчі проти Інтера.

Нагадаємо, Мораєс отримав травму хрестоподібних зв'язок на тренуванні Шахтаря ще в квітні. Через пошкодження Жуніор пропустив чемпіонат Європи та старт сезону в УПЛ. Зауважимо, що донеччани не заявили 34-річного форварда на груповий етап ЛЧ.

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