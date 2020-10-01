"Если говорить объективно, то одна из самых сложных групп попалась. Но тем интереснее играть с такими соперниками. С кем, если не с ними играть, учиться. Мы хотим эти матчи. Единственная проблема – мы не так много играем, как они, у них есть небольшое преимущество.

"Лунин, жду в гости": Пятов оригинально отреагировал на жребий Шахтера в Лиге чемпионов

Готовиться будем как обычно. Единственное отличие – матчи будут через три дня. Если в АПЛ привыкли к такому ритму, то для нас это проблема. Но в команде много футболистов. Будет большая ротация, играть будут все", – цитирует Матвиенко Tribuna.

Напомним, соперниками Шахтера на групповом этапе ЛЧ стали Реал, Интер и Боруссия М.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ – ужас для Украины, "прогулка" Манчестер Сити, Малиновский против Ливерпуля