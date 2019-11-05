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Мораес: Шахтер имеет все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, ситуация в наших руках

18:54 43 Читати українською
Мораес: Шахтер имеет все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, ситуация в наших руках
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Форвард Шахтера Жуниор Мораес поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского Динамо.

 

"Мы прекрасно знаем, насколько сложно и опасно загребское Динамо. В Харькове они создали нам проблемы высоким прессингом и агрессией, это правда.

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К счастью, последние матчи помогли нам прийти и подойти к поединку Лиги чемпионов в хорошем настроении. Думаю, у Шахтера есть все шансы, чтобы выйти в плей-офф. Завтрашняя игра все покажет, ситуация в руках "горняков".

Матч с Карпатами был важным. Мы провели ротацию и победили. Важно, что некоторые футболисты получили отдых перед выездом в Загреб", – поделился Мораес на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Динамо Загреб – Шахтер состоится 6 ноября на стадионе Максимир. Начало – в 22:00.

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Источник: Футбол 24
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Шахтер Шахтер Динамо Загреб Динамо Загреб Лига чемпионов Динамо Загреб - Шахтер Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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