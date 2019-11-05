Мораєс: Шахтар має всі шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів, ситуація в наших руках

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс поділився очікуваннями від матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

"Ми чудово знаємо, наскільки складне і небезпечне загребське Динамо. У Харкові вони створили нам проблеми високим пресингом і агресією, це правда.

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На щастя, останні матчі допомогли нам оговтатися та підійти до поєдинку Ліги чемпіонів у хорошому настрої. Думаю, в Шахтаря є всі шанси, щоб вийти в плей-офф. Завтрашня гра все покаже, ситуація в руках "гірників".

Матч з Карпатами був важливим. Ми провели ротацію та перемогли. Важливо, що деякі футболісти отримали відпочинок перед виїздом у Загреб", – поділився Мораєс на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Динамо Загреб – Шахтар відбудеться 6 листопада на стадіоні Максімір. Початок – о 22:00.

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