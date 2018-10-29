Мораес: Манчестер Сити – лучшая команда в мире, Шахтеру нужно учиться

Форвард Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Мы знали, что будет очень сложная игра против Манчестер Сити. Понимали, что играем против лучшей команды в мире c лучшим тренером в футболе, это было очень сложно.

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Шахтеру не хватило некоторых важных элементов, мы всегда стараемся думать позитивно и отдаем максимум для того, чтобы победить, к сожалению, в матче против англичан не получилось этого сделать. У нас впереди еще три матча и мы постараемся сделать все, чтобы против в плей-офф Лиги чемпионов.

Отсутствие Марлоса и Тайсона? Это важные футболисты для Шахтера. Любая команда почувствовала бы потерю таких двух игроков. Манчестер Сити – самый сложный соперник в моей карьере, каждый футболист понимал, что ему нужно делать. Нам нужно перенести это в свою команду и учиться", – цитирует Мораес пресс-служба "горняков".

Напомним, Шахтер вчера в родных стенах разгромно уступил Манчестер Сити (3:0).

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