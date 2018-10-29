"Шахтер в чемпионате Украины напоминает Манчестер Сити", – Пятов

Голкипер "горняков" Андрей Пятов поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити.

"Некоторые футболисты, которые вышли на матч против Сити, не получали стабильной игровой практики. Видно, что им не хватало уверенности. Но ошибались все ребята. Чтобы улучшить игру, нужно допускать меньше ошибок. Англичане создали 90 процентов своих моментов после наших потерь мяча. Соперник просто выбегал в контратаки, с пятью игроками впереди. Меньше ошибайся, увереннее выходи в атаку – и футболисты Манчестер Сити садились бы, потому что опасались бы наших выпадов.

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Как ни крути, а Тайсон и Марлос – это лидеры Шахтера, именно через них строилась наша игра. Конечно, разница была ощутимой. Если брать прошлый год, то Тайсон мог на скорости пройти большую часть поля. Соперники знали его игру, поэтому отходили назад. А так мы не могли выйти из-под прессинга. Англичане сидели на нашей половине.

В чемпионате мы показываем совсем другую игру – напоминаем Манчестер Сити, находимся у чужих ворот. Когда ты больше играешь с мячом, тем меньше бегаешь, остаются силы. Шахтер мог закончить со счетом 1:3, реализуй момент в конце встречи. Тогда уже никто не говорил о разгроме. Досадный результат. Впрочем, у нас все еще есть шансы даже на первую позицию в группе, поэтому будем бороться за самые высокие места", – подытожил Пятов для terrikon.

Вчера Шахтер в Харькове без шансов уступил Манчестер Сити со счетом 0:3.

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