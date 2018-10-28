Мораєс: Манчестер Сіті – найкраща команда у світі, Шахтарю потрібно вчитись

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс прокоментував розгромну поразку своєї команди у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Ми знали, що буде дуже складна гра проти Манчестер Сіті. Розуміли, що граємо проти найкращої команди в світі з найкращим тренером у футболі, це було дуже складно.

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Шахтарю не вистачило деяких важливих елементів, ми завжди намагаємось думати позитивно і віддаємо максимум для того, щоб перемогти, на жаль, у матчі проти англійців не вийшло цього зробити. У нас попереду ще три матчі і ми постараємось зробити все, щоб проти у плей-офф Ліги чемпіонів.

Відсутність Марлоса і Тайсона? Це важливі футболісти для Шахтаря. Будь-яка команда відчула би втрати таких двох гравців. Манчестер Сіті – найскладніший суперник у моїй кар'єрі, кожен футболіст розумів, що йому потрібно робити. Нам потрібно перенести це в свою команду і вчитись", – цитує Мораєса прес-служба "гірників".

Нагадаємо, Шахтар вчора у рідних стінах розгромно поступився Манчестер Сіті (3:0).

"Шахтар в чемпіонаті України нагадує Манчестер Сіті", – Пятов

