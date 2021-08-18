Полузащитник "горняков" Педриньо рассказал о дебютном голе в Лиге чемпионов в составе Шахтера и эмоциях после победы над французской командой.

"Монако – великая команда, в ней выступают квалифицированные игроки, которым сложно противостоять. Осознавали, что будет нелегко, но знали, что у нас в команде собраны не менее квалифицированные исполнители, и верили в свой футбол. Наш стиль игры помог победить, очень рад , что в первом матче взяли верх. Надеюсь, добьемся результата и в ответном матче и пройдем дальше.

Монако – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Я прекрасно знал, что на все сто процентов к этому матчу я, к сожалению, готов не буду, но хотелось помочь партнерам. И это самопожертвование в конечном итоге сработало. Спасибо всем, спасибо медицинскому департаменту клуба. Мы забили гол и добились хорошей победы. Поздравляю партнеров по команде и тренерский штаб!

Эмоции от первого гола за Шахтер в Лиге чемпионов очень крутые, я счастлив! Прекрасно знаем, насколько для клуба важен этот турнир, насколько важно побеждать и проходить дальше. Эмоции переполняют", – цитирует Педриньо официальный сайт "горняков".

Напомним, именно гол бразильского легионера принес Шахтеру победу в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов над Монако. Ответный матч состоится через неделю, 25 августа. Начало встречи в 22:00.

Монако – Шахтер: Де Дзерби выигрывает первый акт – ЛЧ все еще далеко, парочка магов и такие разные украинцы