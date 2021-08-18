Півзахисник "гірників" Педрінью розповів про дебютний гол у Лізі чемпіонів у складі Шахтаря та емоції після перемоги над французькою командою.

"Монако – велика команда, у ній виступають кваліфіковані гравці, яким складно протистояти. Усвідомлювали, що буде нелегко, але знали, що у нас в команді зібрані не менш кваліфіковані виконавці, і вірили у свій футбол. Наш стиль гри допоміг перемогти, дуже радий, що в першому матчі взяли гору. Сподіваюся, доб'ємося результату й у матчі-відповіді та пройдемо далі.

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Я прекрасно знав, що на всі сто відсотків до цього матчу я, на жаль, готовий не буду, але хотілося допомогти партнерам. І ця самопожертва в кінцевому підсумку спрацювала. Дякую всім, дякую медичному департаменту клубу. Ми забили гол та добилися гарної перемоги. Вітаю партнерів по команді та тренерський штаб!

Емоції від першого гола за Шахтар у Лізі чемпіонів дуже круті, я щасливий! Прекрасно знаємо, наскільки для клубу важливий цей турнір, наскільки важливо перемагати і проходити далі. Емоції переповнюють", – цитує Педрінью офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, саме гол бразильського легіонера приніс Шахтарю перемогу у першому поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів над Монако. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 25 серпня. Початок зустрічі о 22:00.

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