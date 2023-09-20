– Еще перед матчем с Порту я в комментарии одному из ваших коллег сказал, что "горняки" в лучшем случае займут третье место в своей группе. И не потому, что среди оппонентов топовые Барселона и Порту. Просто уровень подготовки футболистов Шахтера не позволяет надеяться на большее.

– Во вчерашнем поединке с Порту вы заметили в донецкой команде какие-то тактические новинки, домашние заготовки?

– Я не собираюсь анализировать решение своего коллеги из Шахтера. В конце концов именно он отвечает за результат. Но справедливости ради следует сказать, что Патрик ван Леувен только в начале пути. Пока же нидерландскому специалисту можно только посочувствовать. Наигрывался ведь один состав, а потом пошли травмы, дисквалификации, и все пришлось начинать сначала.

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Ты наигрываешь одну схему, казалось, есть сдвиг, а детская ошибка Сикана, повлекшая второй пропущенный мяч, все сводит на нет. Кстати, в этом игровом эпизоде у Сикана было несколько вариантов, но он выбрал худший, сделав передачу через центральную часть поля. Что это не стоит делать учат еще в начальных группах ДЮСШ. Как говорится, имеем то, что имеем.

– Такие поединки, как с Порту, свидетельствуют о том, чего ты действительно стоишь.

– Согласен. Приходится констатировать, что у Шахтера нынешнего образца нет козырей, которые позволяли бы сопротивляться фаворитам группы – Барселоне и Порту. За исключением разве что вратаря, другие позиции вызывают беспокойство. Конечно, это все на фоне Лиги чемпионов, потому что в УПЛ этого исполнительского уровня еще хватает, чтобы быть на виду. Но ведь всегда хочется большего.

– И все же, по вчерашней игре, что-то понравилось в действиях "горняков"?

– Какое-то размытое осталось впечатление. Фактически игра была сделана еще в первом тайме и это как раз тот случай, когда футболисты Шахтера осознавали, что им не по силам достичь перелома. Да, были 1-2 намека на голевые моменты, но этого явно мало, чтобы спастись от поражения. Вчера в Гамбурге футболисты Порту были в роли хозяев и в случае необходимости могли добавить и завершить дело разгромом, – резюмировал Маркевич в комментарии Sport.ua.

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