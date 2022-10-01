"У него ничего серьезного. Небольшая проблема в последней игре за сборную. Лука вернется к тренировкам в понедельник.

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Если он будет готов, то сыграет с Шахтером в среду, иначе он точно сыграет с Хетафе (9 октября – прим.)", – сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции перед матчем 7-го тура Ла Лиги с Осасуной.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что полузащитник мадридцев выбыл на 8-10 дней после возвращения из сборной Хорватии. У 37-летнего хорвата диагностировали перегрузку мышц бедра после двух матчей за национальную команду в Лиге наций.

Поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером состоится в среду, 5 октября, в Мадриде. Начало встречи в 22:00. После 2-х туров "горняки" идут в турнирной таблице группы F с 4 очками вторыми, отставая от мадридцев на 2 пункта.

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