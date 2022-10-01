Модріч може зіграти проти Шахтаря – Анчелотті назвав умову участі зірки Реала у матчі Ліги чемпіонів
Головний тренер мадридців Карло Анчелотті оцінив стан здоров'я володаря "Золотого м'яча" Луки Модріча.
"У нього нічого серйозного. Невелика проблема в останній грі за збірну. Лука повернеться до тренувань в понеділок.
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Якщо він буде готовий, то зіграє з Шахтарем у середу, інакше він точно зіграє з Хетафе (9 жовтня, – прим.)", – сказав Анчелотті на передматчевій прес-конференції перед матчем 7-го туру Ла Ліги з Осасуною.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що півзахисник мадридців вибув на 8-10 днів після повернення зі збірної Хорватії. У 37-річного хорвата діагностували перевантаження м'язів стегна після двох матчів за національну команду у Лізі націй.
Поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Реалом та Шахтарем відбудеться у середу, 5 жовтня, у Мадриді. Початок зустрічі о 22:00. Після 2-х турів "гірники" йдуть у турнірній таблиці групи F з 4 очками другими, відстаючи від мадридців на 2 пункти.