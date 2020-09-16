"Я видел похожую битву против Селтика от своих игроков. Мы победили три лучшие команды в нынешнем плей-офф. Я сказал ребятам, что если им это удастся, то они напишут историю, однако, остался еще один шаг.

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Поддержка болельщиков (за пределами стадиона – прим. "Футбол 24") очень сильно помогла игрокам. Я ожидал, что они придут поддержать команду, однако не ожидал такой толпы. Будем ли разочарованы группой Лиги Европы? Сейчас время праздновать. Мы сделали большой шаг вперед, но впереди еще много всего.

Ключ ко всему – тяжелая работа. Это знаю и я, и игроки. Человек –кузнец своего счастья, и мы для этого много работали. Болельщики скандировали мою фамилию после матча? Это касается не только меня. Весь персонал, все проделали очень тяжелую работу. Люди, как правило, выделяют тех, кто забил гол, но этим они признали работу всех нас.

Двухматчевое противостояние с Мольде (следующий соперник Ференцвароша в квалификации ЛЧ – прим. "Футбол 24")? Это, конечно, требует совершенно иной стратегии, чем та, к которой мы привыкли в течение этого сезона. Я рад, что мы проводим первую игру на выезде, потому что то, что мы будем играть ответный матч дома, дает нам небольшое преимущество. Обе команды имеют одинаковые шансы, увидим, что произойдет", – приводит слова Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, венгры под руководством украинца победили загребское Динамо (2:1) и должны сделать последний шаг в групповой раунд Лиги чемпионов – пройти норвежский Мольде.

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