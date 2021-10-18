"Моя критика в адрес Атлетико? По-моему, я сказал это после ответного матча, я был зол и расстроен многими вещами, к тому же нам нужно было привыкать к тому, что футбол проходит в странных условиях. Они показали мировой класс и оборонялись всем, чем могли. Именно поэтому я сказал так.

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С большим уважением отношусь к тому, что делает Атлетико, больше некуда. Нравится ли мне это? Нет, но это я. Мне нравится другой стиль игры. Но в первую очередь он должен приносить успех, и у Атлетико это есть, без сомнений. В прошлый раз мы не очень хорошо сыграли здесь. Те два матча стали для нас большим уроком. И последний из них казался уже не таким важным.

Сейчас мир в лучшем положении – не прямо в безопасном, но уже получше. Атлетико поменял нескольких игроков, но не стал слабее. Команда изменилась, играет в другой модели, но, как и раньше, остается машиной по достижению результата. Поразительно, как Диего Симеоне продолжает держать игроков в тонусе. Здесь никакой критики быть не может", – приводит слова Клоппа LiverpoolEcho.

К слову, матч Атлетико – Ливерпуль состоится уже завтра, 19 октября, начало в 22:00. Мерсисайдцы возглавляют группу B с 6 очками, "матрасники" с 4 пунктами пока вторые.

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