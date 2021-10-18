"Моя критика на адресу Атлетіко? По-моєму, я сказав це після матчу-відповіді, я був злий і засмучений багатьма речами, до того ж тоді нам потрібно було звикати до того, що футбол проходить в дивних умовах. Вони показали світовий клас і оборонялися всім, чим могли. Саме тому я сказав так.

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З великою повагою ставлюся до того, що робить Атлетіко, більше нікуди. Чи подобається мені це? Ні, але це я. Мені подобається інший стиль гри. Але в першу чергу він повинен приносити успіх, і у Атлетіко це є, без сумнівів. Минулого разу ми не дуже добре зіграли тут. Ті два матчі стали для нас великим уроком. І останній з них здавався вже не таким важливим.

Зараз світ в кращому становищі – не прямий в безпечному, але вже трохи краще. Атлетіко поміняв кількох гравців, але не став слабшим. Команда змінилася, грає в іншій моделі, але, як і раніше, залишається машиною по досягненню результату. Вражаюче, як Дієго Сімеоне продовжує тримати гравців в тонусі. Тут ніякої критики бути не може", – наводить слова Клоппа LiverpoolEcho.

До слова, матч Атлетіко – Ліверпуль відбудеться вже завтра, 19 жовтня, початок о 22:00. Мерсисайдці очолюють групу B з 6 очками, "матрацники" з 4 пунктами наразі другі.

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