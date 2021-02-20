Во время первого матча 1/8 финала ЛЧ Барселона – ПСЖ в Пике и Гризманна произошел конфликт. Оба на повышенных тонах и с нецензурной лексикой возмущались из-за провальных действия одноклубников.

Барселона – ПСЖ: Пике и Гризманн поссорились во время поединка – СМИ расшифровали неприятный разговор

"Хорошо, что в команде есть такие люди, как Пике и Гризманн. Это был момент высокого напряжения во время встречи. Если что-то случается во время поединка, у меня с этим нет проблем, мне это нравится. Конечно, после матча мы общаемся. Молчать и просто смотреть на это я не могу", – цитирует реакцию Кумана на схватку Mundo Deportivo.

К слову, Барселона потерпела фиаско 1:4. Ответный матч состоится 10 марта, начало игры в 22:00.

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