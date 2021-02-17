Барселона – ПСЖ: Пике и Гризманн поссорились во время поединка – СМИ расшифровали неприятный разговор
Игроки Барселоны Жерар Пике и Антуан Гризманн имели неприятный разговор во время поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.
Инцидент произошел в конце первого тайма при розыгрыше углового у ворот Барселоны, сообщает Sport.es.
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Пике был разгневан из-за того, что "блаугранас" долгое время не могли отобрать мяч у соперника и начал кричать на партнеров по команде. Гризманн же пытался успокоить разъяренного одноклубника, но ему не очень это удалось.
Пике: Нет долбаного длительного периода владения мячом, черт побери. Черт возьми! Давай!
Гризманн: Осторожнее!
Пике: Нет приличного владения мячом!
Гризманн: Довольно, Жерар! Не кричи, мне тоже трудно.
Пике: Черт возьми, Гризманн!
Гризманн: Отвали!
Пике: Мы страдаем, мы уже пять минут так играем! Бегаем, как сумасшедшие.
Гризманн: Я тоже бегаю, как сумасшедший.
Отметим, что Барселона была разбита ПСЖ на Камп Ноу (1:4). Героем встречи стал Килиан Мбаппе, который отметился хет-триком. Ответный матч состоится 10 марта, начало игры в 22:00.
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