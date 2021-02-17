Игроки Барселоны Жерар Пике и Антуан Гризманн имели неприятный разговор во время поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Жерар Пике и Антуан Гризманн / фото из открытых источников

Инцидент произошел в конце первого тайма при розыгрыше углового у ворот Барселоны, сообщает Sport.es.

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Пике был разгневан из-за того, что "блаугранас" долгое время не могли отобрать мяч у соперника и начал кричать на партнеров по команде. Гризманн же пытался успокоить разъяренного одноклубника, но ему не очень это удалось.

Пике: Нет долбаного длительного периода владения мячом, черт побери. Черт возьми! Давай!

Гризманн: Осторожнее!

Пике: Нет приличного владения мячом!

Гризманн: Довольно, Жерар! Не кричи, мне тоже трудно.

Пике: Черт возьми, Гризманн!

Гризманн: Отвали!

Пике: Мы страдаем, мы уже пять минут так играем! Бегаем, как сумасшедшие.

Гризманн: Я тоже бегаю, как сумасшедший.

Отметим, что Барселона была разбита ПСЖ на Камп Ноу (1:4). Героем встречи стал Килиан Мбаппе, который отметился хет-триком. Ответный матч состоится 10 марта, начало игры в 22:00.

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