Під час першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ Барселона – ПСЖ у Піке та Грізманна стався конфлікт. Обоє на підвищених тонах та з нецензурною лексикою обурювались через провальні дії одноклубників.

Барселона – ПСЖ: Піке та Грізманн посварились під час поєдинку – ЗМІ розшифрували неприємну розмову

"Добре, що в команді є такі люди, як Піке і Грізманн. Це був момент високої напруги під час зустрічі. Якщо щось трапляється під час поєдинку, у мене з цим немає проблем, мені це подобається. Звичайно, після матчу ми спілкуємося. Мовчати і просто дивитися на це я не можу", – цитує реакцію Кумана на сутичку Mundo Deportivo.

До слова, Барселона зазнала фіаско 1:4. Матч-відповідь відбудеться 10 березня, початок гри о 22:00.

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