У форварда Баварии Томас Мюллер остались приятные воспоминания противостояния своей команды с Динамо.

"Мы получили трех традиционных участников Лиги чемпионов. С нетерпением жду встречи с этими командами, которые очень хорошо умеют играть в футбол.

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Барселона сих пор остается в моей памяти с четвертьфинала 2020 года (победа мюнхенцев 8:2, – прим.). Это был замечательный опыт для Баварии в Лиссабоне.

Но нам также нужно быть начеку с Бенфикой и Динамо. Когда я думаю о Киеве, то сразу же вспоминаю гол Марио Баслера в полуфинале 1999 года, который вывел нас в финал", – цитирует Мюллера официальный сайт Баварии.

Напомним, в сезоне 1998/99 Бавария не пустила Динамо в финал Лиги чемпионов: в первом матче в Киеве немцы спасли ничью (3:3), а в Мюнхене минимально одолели "бело-синих" благодаря голу Марио Баслера (1:0).

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, который стартует 14 сентября, Бавария сыграет с Динамо, Барселоной и Бенфикой.

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