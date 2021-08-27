"Ми отримали трьох традиційних учасників Ліги чемпіонів. З нетерпінням чекаю зустрічей з цими командами, які дуже добре вміють грати у футбол.

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Барселона досі залишається у моїй пам'яті з чвертьфіналу 2020 року (перемога мюнхенців 8:2, – прим.). Це був чудовий досвід для Баварії в Лісабоні.

Але нам також потрібно бути напоготові з Бенфікою та Динамо. Коли я думаю про Київ, то відразу ж пригадую гол Маріо Баслера у півфіналі 1999 року, який вивів нас до фіналу", – цитує Мюллєра офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, у сезоні 1998/99 Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів: у першому матчі в Києві німці врятували нічию (3:3), а у Мюнхені мінімально здолали "біло-синіх" завдяки голу Маріо Баслера (1:0).

У цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів, який стартує 14 вересня, Баварія зіграє з Динамо, Барселоною та Бенфікою.

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