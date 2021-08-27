"Сложная группа. Играть с Баварией, Барселоной и Бенфикой будет непросто. В этом турнире собрались лучшие команды континента. Также туда попал Шериф во главе с хорошим украинским тренером. Да, там нет молдавских футболистов, но они прошли в Лигу чемпионов.

Забарный рад сверхсложной группе Динамо в Лиге чемпионов – защитник ожидает противостояния с Барселоной и Яремчуком

Мы будем играть, но проблема в другом. У нас травмированы четыре игрока стартового состава. Это непростая ситуация. У нас есть проблемы, но я надеюсь провести хорошие матчи.

Я был бы рад, если бы нам удалось провести такую ​​игру, как в прошлом году против Барселоны. Надеюсь, что мы справимся. Это футбол, результаты могут прийти. Важно в это верить", – цитирует Луческу Digisport.

Напомним, Динамо попало в квартет E, где соперниками киевлян будут Бавария, Барселона и Бенфика, в составе которой выступает Роман Яремчук.

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину