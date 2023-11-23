Манчестерские команды поставили себя в затруднительное положение, когда ежегодно вынуждены соревноваться не только с соперниками по чемпионату, но и с "братскими клубами".

Джим Рэтклифф в скором времени выкупит 25% акций Манчестер Юнайтед за 1,25 миллиарда фунтов. Фаны воспринимают это соглашение с оптимизмом, однако может возникнуть неожиданная проблема с квалификацией в Лигу чемпионов-2024/25. сообщает TalkSport.

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Ретклифф также владеет Ниццей, а правила УЕФА запрещают клубам того же владельца играть в одном турнире. Если обе команды выйдут в Лигу чемпионов, место получит та, которая финишировала выше в своем чемпионате. При равенстве мест предпочтение отдается клубу из более сильной лиги.

Ницца занимает второе место в Лиге 1, отставая от ПСЖ на два очка. Таким образом, на данный момент МЮ нужно стать по меньшей мере вице-чемпионом Англии, чтобы квалифицироваться в ЛЧ. Более того, если Ницца финиширует в топ-4 Франции, то МЮ не сможет играть даже в Лиге Европы, поскольку возможно пересечение на следующих стадиях.

Аналогичная проблема может возникнуть у Манчестер Сити, который контролируется City Group, как и Жирона. Довбик и Цыганков лидируют в Ла Лиге. Сити нужно финишировать выше каталонцев. Если Жирона вдруг станет чемпионом Испании, то только титул АПЛ или победа в этой ЛЧ пропустит Гвардиолу в Лигу чемпионов-2024/25.

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