УЕФА принял официальное решение о поединке последнего тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и Янг Бойз.

Из-за нового штамма коронавируса (омикрон) УЕФА оценивал вероятность переноса встречи на нейтральное поле, ведь швейцарцев могли посадить на карантин по прибытии в Англию, а болельщиков хотели не допустить на матч.

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Но все же, как сообщает пресс-служба Янг Бойз , встреча состоится на Олд Траффорд. "Пчелы" получили специальное разрешение от властей на проведение выездных матчей ЛЧ и Юношеской лиги УЕФА. Следовательно, игроки и персонал не будут проходить обязательный карантин.

Поединок Манчестер Юнайтед – Янг Бойз состоится 8 декабря. Англичане уже гарантировали себе первое место и плей-офф ЛЧ, а вот швейцарцам нужно побеждать, чтобы надеяться на попадание в Лигу Европы.

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