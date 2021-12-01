Через новий штам коронавірусу (омікрон) УЄФА оцінював ймовірність перенесення зустрічі на нейтральне поле, адже швейцарців могли посадити на карантин по прибутті в Англію, а вболівальників хотіли не допустити на матч.

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Та все ж, як повідомляє прес-служба Янг Бойз, зустріч відбудеться на Олд Траффорд. "Бджоли" отримали спеціальний дозвіл від влади на проведення виїзних матчів ЛЧ та Юнацької ліги УЄФА. Відтак, гравці і персонал не будуть проходити обов'язковий карантин.

Поєдинок Манчестер Юнайтед – Янг Бойз відбудеться 8 грудня. Англійці вже гарантували собі перше місце та плей-офф ЛЧ, а от швейцарцям потрібно перемагати, щоб сподіватися на потрапляння в Лігу Європи.

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