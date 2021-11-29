Поединок 6-го тура Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и Янг Бойз может пройти на нейтральной арене без присутствия болельщиков.

УЕФА прорабатывает вариант перенесения игры между Ман Юнайтед и Янг Бойз. На территории Великобритании уже обнаружены случаи нового штамма коронавируса – омикрон, который считают опаснее предыдущих.

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УЕФА уточняет, придется ли швейцарской команде пойти на карантин после возвращения из Манчестера, ведь на Туманном Альбионе вводят новые ограничения. Вполне возможно, что игру перенесут на нейтральное поле, а болельщики не смогут посетить матч, сообщает The Telegraph.

Напомним, поединок Манчестер Юнайтед – Янг Бойз запланирован на 8 декабря. Манкунианцы уже гарантировали себе первое место, а вот швейцарцам нужно побеждать, чтобы надеяться на попадание в Лигу Европы.

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