Юный ганец сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт "волков".

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Афена-Гьян вакцинирован и сразу изолировался дома. Это далеко не первый случай заражения в Роме на протяжении последних дней. Ранее коронавирус обнаружили у полузащитников Брайана Кристанте и Гонсало Вильяра.

Напомним, Афена-Гьян стал первым игроком 2003 года рождения, которому удалось оформить дубль в матче Серии А. Пострадала от его точных выстрелов Дженоа под руководством Андрея Шевченко.

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