Дуэль итальянских тренеров и шанс для Милана прервать неприятные серии

И Милан, и Тоттенхэм в последнее время не впечатляют стабильностью на внутренней арене. В Серии А "россонери" идут 5-ми – казалось бы, серия из 4-х "сухих" побед подряд наладила дела Милана, как тут же пришло поражение от Фиорентины. Что касается Тоттенхэма, то команда Антонио Конте не без проблем, но пока удерживает 4-ю позицию в АПЛ. "Шпоры" в последнее время удачно выступают дома, но эту приятную статистику нивелировал ряд кадровых потерь – Льорис, Бентанкур и Биссума находятся в лазарете, а Эрик Дайер дисквалифицирован.

Тоттенхэм – Милан: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Команда Стефано Пиоли приехала в Лондон с гандикапом в один мяч. Гол Браима Диаса на Сан-Сиро стал единственным в первом поединке 1/8 финала. Это было очень кстати для Милана, ведь семикратный обладатель Кубка чемпионов крайне неудачно выступает в Англии. Из 21 поединка Лиги чемпионов на Туманном Альбионе Милан выиграл лишь один, обыграв Манчестер Юнайтед еще в далеком 2005 году.

Последний раз "россонери" играли в четвертьфинале Лиги чемпионов 11 лет назад – в сезоне 2011/12. В кампаниях 2012/13 и 2013/14 Милан вылетел в 1/8, после чего больше не играл в плей-офф ЛЧ. Даже Тоттенхэм с тех пор добрался до финала, а вот итальянский гранд впервые за долгое время имел реальные шансы попасть хотя бы в топ-8 команд Европы. К счастью для Стефано Пиоли, в дуэли со своим соотечественником Антонио Конте алленаторе Милана мог рассчитывать на Оливье Жиру – французский бомбардир успел восстановиться и вышел из первых минут.

Равный первый тайм с минимумом остроты

Поединок в дождливом Лондоне начался с задержкой на 10 минут – как и во вчерашнем матче между Челси и Борусией Д, гостевая команда из-за пробок на дорогах опоздала на стадион.

Первые минуты лишь подтвердили опасения, что зрелищной игры ждать не стоит. Тоттенхэм больше держал мяч, однако в дебюте не создал никакой опасности у ворот Меньяна. Лишь одна неточная подача Тео Эрнандеса со штрафного – вот и все за стартовую 10-минутку. Милан прогнозированно действовал вторым номером в надежде на контратаки, но едва не получил ее сам – удар Эмерсона заблокировал Томори.

Милан ответил быстрой атакой в три передачи, которую неудачным пасом на Жиру испортил Тео Эрнандес. Дуэт из сборной Франции мог организовать гол, но защитник неудачно отдал на партнера. На 18-й минуте гости хитро разыграли штрафной, однако Мессиас после передачи Тонали не попал в дальний угол. Лучший момент за весь первый тайм.

К 21-й минуте Лангле и Ромеро получили по желтой карточке. Потенциальная двойная потеря основных центрбеков для Конте на четвертьфинал. Не выдержал и сам тренер, тоже отхвативший предупреждение от арбитра.

Во второй половине тайма Милан выровнял статистику владения мячом и имел полумоменты. Удар Мессиаса был очень неудачным, а Жиру в акробатическом прыжке не попал по мячу. Тоттенхэм ответил ударом Кейна – мяч срикошетив от Чау и чуть не влетел в ближний. Меньян, проводивший только третий матч после тяжелой травмы, сумел среагировать. В итоге, абсолютно логичные нули после первого тайма – обе команды и близко не наиграли на гол, что больше устраивало Милан.

Провальный второй тайм от Тоттенхэма – чемпион мира слетел с катушек, Милан заслуженно идет дальше

Сразу после перерыва Кристиан Ромеро рисковал доиграться. Аргентинец, уже имевший желтую карточку, рукой ударил в лицо Диаса. Откровенно простили чемпиона мира арбитр и VAR. Диас едва не отомстил, продравшись сквозь нескольких соперников в штрафную. Роскошный сейв Форстера спас Тоттенхэм!

Конте пытался завести своих подопечных, которые перевели игру на половину поля Милана, однако моментов по-прежнему не было. Стерильный контроль, высокая точность передач, но без остроты и ударов. Идеальный сценарий для команды Пиоли, которая без особых проблем удерживала Сона с Кейном, а навесы с флангов не составляли для Милана проблем. Лишь на 64-й минуте Меньян вступил в игру после удара Хейбьерга.

Одна из немногочисленных контратак Милана могла завершиться голом. Леау обыгрался с Эрнандесом и отдал на Диаса, удар того заблокировали, а добивание Жиру парировал Форстер. Дождь усилился, а Конте пошел ва-банк, бросив в бой Ришарлисон вместо Эмерсона. Бразилец сразу попал в кадр, но только благодаря тому, что врезался в Меньяна после подачи углового.

На 77-й минуте случилось то, что должно было произойти еще в начале тайма. Ромеро почему-то подумал, что сегодня ему можно все, грубо сыграв против Эрнандеса. Прямая красная, до свидания, Тоттенхэм в меньшинстве.

Это была точка. Команда Конте продемонстрировала полную импотенцию в атаке и закономерно прекращает борьбу за трофей. Единственный момент был у Харри Кейна уже в компенсированное время – Меньян спас Милан, а во встречной атаке Ориджи попал в штангу!

0:0 – Тоттенхэм стал первым представителем АПЛ, вылетевшим из еврокубков в сезоне 2022/23. Милан же удержал стратегически выгодную для себя ничью и впервые за 11 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов!

Бавария еще раз одолела ПСЖ и вышла в 1/4 Лиги чемпионов – Месси закрыли мускулами, фактор Мбаппе не сыграл