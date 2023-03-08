Тоттенхэм принимает Милан в ответном матче 1/8 финала ЛЧ 2022/23. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Тоттенхэм – Милан стартовал в 22:10 по киевскому времени – начало матча отложили на 10 минут из-за пробок на дороге, в результате которых гости опоздали на разминку. Первая игра на Сан-Сиро завершилась минимальной победой "россонери" со счетом 1:0. Единственный гол уже на старте матча забил Браим Диас. Соответственно, в Лондон действующий чемпион Италии приехал, имея фору в один мяч.

Тоттенхэм – Милан: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Обе команды находятся не в лучшей форме, чередуя победы с поражениями в своих национальных чемпионатах. Милан в Серии А занимает 5 место, но отстает от второй позиции всего на 3 очка. Команда Антонио Конте все еще держится в топ-4 АПЛ, но опережает Ливерпуль только на 3 пункта при наличии у мерсисайдцев игры в запасе.

Прямая трансляция матча доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями поединка можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Тоттенхэм: Форстер – Ромеро, Лангле, Дэвис – Эмерсон, Хёйбьерг, Скипп, Перишич – Кулусевски, Сон – Кейн.

Милан: Меньян – Калюлю, Томори, Чау, Эрнандес – Мессиас, Крунич, Тонали – Диас, Леау – Жиру.